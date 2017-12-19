الذهب يقفز 400 ليرة.. والغرام يصل إلى 15800 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدر 400 ليرة عن آخر سعر سجله، وبلغ سعر غرام الـ21 قيراط 15800 ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ15800 ليرة للمبيع، و15700 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13543 ليرة للمبيع، وبـ13443 ليرة للشراء. وقالت الجمعية ان اونصة الذهب شهدت ارتفاعاً عالمياً وبلغت 1265 دولار. وكان سعر الذهب استقر لأيام عند سعر 15400 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2017-12-19 08:54:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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