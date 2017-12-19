أعلن التحالف العربي، يوم الثلاثاء، اعتراض القوات السعودية صاروخاً باليستياً فوق الرياض، في وقت أعلن فيه الحوثيون إطلاق صاروخ باتجاه قصر اليمامة في العاصمة السعودية.

وقالت وكالات أنباء ان صوت انفجار سمع في أرجاء الرياض وتصاعدت أعمدة دخان.

ومن جانبه قال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي ان "القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان (2 إتش) الباليستي على قصر اليمامة في الرياض".

وبين الحوثيون ان "الصاروخ كان يستهدف اجتماعا لقادة سعوديين في قصر ملكي".

ووقع الحادث قبل وقت قليل من الكشف عن الموازنة العامة السعودية للعام المقبل والتي عادة ما يعلنها الملك من قصر اليمامة.

ويأتي إطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين في اليمن، عقب يومين من سقوط قتلى وجرحى بقصف صاروخي وجوي نفذه التحالف العربي بقيادة السعودية استهدف عدة مناطق في اليمن.

واعترضت القوات السعودية بداية كانون الأول الجاري صاروخاً باليستياً انطلق من داخل الأراضي اليمنية، عقب تهديد الحوثيين بالتصعيد في مواجهة السعودية مالم ترفع الحصار عن اليمن.

ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول الجاري جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

سيريانيوز