أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، يوم الثلاثاء, أن نفقات الوجود الإيراني في سوريا والعراق تقل مرارا عما صرفه "الأعداء" بهدف "زعزعة استقرار المنطقة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شمخاتي قوله ان "وجود إيران في سوريا والعراق لم يكلفها سوى الفتات من المال مقابل مئات ملايين الدولارات التي صرفها الأعداء ".

وكان شمخاني اعلن امس الاثنين ان ايران ستبقى بسوريا بطلب من الحكومة السورية حتى القضاء على المجموعات الإرهابية.

وتعتبر ايران ان الهدف من تواجدها العسكري هو إعادة الاستقرار والهدوء إلى سوريا وإنهاء الأزمة هناك في أسرع وقت ممكن.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا, واقامة قواعد عسكرية فيها.