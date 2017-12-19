أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الثلاثاء، أن سوريا تدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن ضد مشروع القرار حول وضع القدس.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن المصدر قوله إن "الموقف الأميركي يؤكد مجددا استهتار الولايات المتحدة بالقوانين الدولية، وانتهاكها الفاضح لقرارات مجلس الأمن وكل المحافل الدولية حول الوضع القانوني لمدينة القدس، ما يشدد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة صياغة نظام عالمي جديد لوضع حد لهذه السياسات المتهورة للإدارات الأميركية المتعاقبة".

وأضاف المصدر إن "واشنطن أكدت باستخدامها الفيتو دعمها اللامحدود للكيان العنصري الاستيطاني الصهيوني وعداءها المستحكم للأمة العربية، الأمر الذي يفرض على أنظمة الحكم العربية المرتهنة للسياسات الأميركية تصويب سياساتها واتخاذ الموقف الذي يعبر عن تطلعات شعوبها وينسجم مع المصالح العليا للأمة العربية ويصون الحقوق والمقدسات".

واستخدمت الولايات المتحدة, يوم الاثنين, حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي, ضد مشروع القرار المصري بشأن سحب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياُ, الشهر الجاري, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, ووجه الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس, وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

سيريانيوز