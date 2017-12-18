أعادت السلطات الإيرانية, يوم الاثنين, فتح كافة معابرها الحدودية مع إقليم كردستان العراق, بعد إغلاقها بسبب استفتاء الإقليم على الاستقلال.

ونقلت وكالة (ا ف ب) عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله ان "معبري حاج عمران وبرويز خان أعيد فتحهما، من دون تحديد تاريخ ذلك، بعد أن أعيد فتح معبر باشماخ في تشرين الأول الماضي".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت يوم أمس الأحد عن فتح معبري باشماق وتمرجين مع إقليم كردستان العراق.

واغلقت إيران معابرها الحدودية مع الاقليم بعد تصويت الأكراد في 25 أيلول بغالبية ساحقة لصالح الاستقلال، في استفتاء اثار ازمة بين الحكومة المركزية ببغداد مع سلطات الاقليم فضلا عن رفض دولي لاسيما ايران وتركيا حيث وصفتا الاستفتاء بانه غير شرعي.