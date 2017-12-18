واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاثنين, ارتفاعه مسجلاً 435 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 439 ليرة للمبيع، و 435 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل امس في سوق العاصمة دمشق إلى 434 ليرة للمبيع، و 430 ليرة للشراء.