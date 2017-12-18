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مواصلاً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 435 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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واصل
سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاثنين, ارتفاعه مسجلاً 435 ليرة سورية
للدولار الواحد.
وذكرت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة
الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 439 ليرة للمبيع، و 435 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف
الدولار وصل امس في سوق العاصمة دمشق إلى 434 ليرة للمبيع، و 430 ليرة للشراء.
سيريانيوز
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2017-12-18 20:14:08
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