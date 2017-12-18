لقي عدد من الاشخاص مصرعهم وأصيب آخرون يوم الاثنين، في حادث قطار كان على متنه أكثر من 70 راكبا، بسبب انحرافه عن مساره في ولاية واشنطن الأمريكية.

وأكد مكتب قائد شرطة مقاطعة بيرس عبر موقع (تويتر), أن "التقارير الأولية تتحدث عن خسائر جراء الحادث الذي وقع صباح اليوم".

واشار مكتب قائد الشرطة الى أن "عددا من سائقي وركاب السيارات التي كانت عند الطريق لحظة وقوع الحادث تعرضوا لإصابات".

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول امريكي تأكيده "مقتل عدد من ركاب القطار المنكوب"، دون شرح تفاصيل إضافية.

كما نقلت قناة (الحرة) الامريكية عن مسؤول في الشرطة قوله ان "عدد من الأشخاص قتلوا في حادث انحراف قطار عن مسارة في ولاية واشنطن الأميركية، ما أدى إلى سقوط عربة واحدة على الأقل على طريق سريع مزدحم بالسيارات".

من جهتها, اوضحت المتحدثة باسم الهيئة القومية الأمريكية لأمن النقل في مؤتمر صحفي بيلا دين- زار إنه "من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت السرعة سببت في حدوث الكارثة".

من جانبها، أوضحت شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية الأمريكية"امتراك" أن القطار كان متوجها من سيتل إلى بورتلاند (ولاية أوريغون)، وكان على متنه نحو 78 راكبا و5 من أفراد طاقمه.

وافادت من جهتها، شبكة سي.اتش.آي فرانسيسكان للرعاية الصحية في تاكوما إن 77 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في مقاطعتي بيرس وثارستون من بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة.

يشار إلى أنه في اب الماضي، أصيب اكثر من 40 شخصاً نتيجة اصطدام قطار بقطار آخر كان متوقفاً في محطة بأحد ضواحي فيلادلفيا

وكانت ولاية نيوجيرسي الأمركية شهدت أيلول الماضي، حادثاً مماثلا ادى لإصابة 100 شخص على الاقل، بعد ان اصطدم قطار بمنصة في محطة هوبوكن.