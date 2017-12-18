أعلنت وزارة الداخلية المصرية, يوم الاثنين, عن حدوث اشتباك بين عناصر الشرطة المصري مع عدد من المسلحين في محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان ، " الشرطة حاولت إلقاء القبض على المسلحين في مخزن بمبنى تحت الإنشاء في مدينة العبور، إحدى مدن القليوبية, لكنها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران".

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت على "ثلاث بنادق آلية وذخائر ووسائل إعاشة".

وتواجه مصر تحديا أمنيا في ظل تواجد عناصر تابعة لتنظيم "داعش" بشمال سيناء، حيث تشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في المدينة منذ سنوات، تستهدف القضاء عليهم.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن ومواقع مدنية، للاستهداف بشكل متكرر, ازدادت خلال الفترة الأخيرة في سيناء وانتقلت منها لقلب مصر وأطرافها، وأعلنت جماعات مسلحة تابعة لداعش المسؤولية عنها.