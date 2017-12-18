أفادت وكالة (رويترز) يوم الاثنين, أن لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت محتجين أكراد من الداعين إلى الإطاحة بحكومة كردستان العراق أضرموا النار في مكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم قرب مدينة السليمانية في العراق.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية, أن المحتجين أضرموا النار أيضا في مكاتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك في الحكومة الائتلافية بالإقليم وكذلك مكاتب حزبين آخرين بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني, عن ضرورة إجراء انتخابات كحل ملائم للأزمة السياسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق.

ويتعرض الإقليم، شبه المستقل منذ سنوات، لاضطرابات منذ إجراء استفتاء على الاستقلال قبل شهر تسبب في إجراءات انتقامية عسكرية واقتصادية من الحكومة المركزية في بغداد.