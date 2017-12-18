وقعت سوريا وروسيا، اتفاقية جمركية تتضمن تسهيلات وتخفيض رسوم جمركية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر يوم الاثنين، عن مدير عام الجمارك فواز أسعد قوله "تم توقيع اتفاقية جمركية مع حكومة روسيا الاتحادية، للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية الواردة بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2015، والمؤلفة من 22 مادة للتعاون التقني والإداري، وتبادل المعلومات والتسليم المراقب والتحقيقات وسرية المعلومات".

وتابع أسعد "تنفذ الاتفاقية على أراضي الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، بحيث يؤخذ بالحسبان أهمية تأمين تقييم دقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة على الاستيراد والتصدير، وتطبيق مناسب لأحكام المنع والتقيد والحصر في استيراد وتصدير البضائع".

ولفت مدير عام الجمارك الى ان "الاتفاقية أخذت بالحسبان أيضاً إدراك ضرورة التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي، وأن جهود منع الإنتهاكات الجمركية يمكن أن يكون لها تأثير أكثر فعالية من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك لدى الطرفين، والحاجة لتفعيل التعاون في مجال حظر الاتجار الدولي بالبضائع المزيفة، والاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً وجميع موادها التي تشكل خطراً على الصحة العامة للمجتمع".

وبدروه قال رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سمير حسن أن "تنفيذ هذه الاتفاقية سيبدأ مع بداية العام القادم، وسيكون لها آثار إيجابية مهمة على حركة التبادل التجاري السوري الروسي".

وأوضح حسن أن "الاتفاقية تتضمن العديد من التسهيلات الجمركية بين البلدين وتخفيضات للرسوم الجمركية، حيث ترتبط نسبة التخفيضات بقيمة الأسعار الاسترشادية".

و"تشمل الاتفاقية جميع المواد والبضائع المسموح تصديرها واستيرادها مع الجانب الروسي" بحسب حسن.

وكانت الحكومتان السورية والروسية وقعتا على البروتوكول النهائي للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في تشرين الأول الماضي.