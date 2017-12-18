رفعت محافظة دمشق بدلات الأشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وبدل الخدمة الشهري للمركبات التي تنطلق من مراكز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق إلى باقي المحافظات والدول العربية.

ونشرت صحيفة "الوطن" المحلية نص قرار المحافظة، الذي جاء فيه ان بدل إشغال السيارة الواحدة للقطاع الحكومي أصبح 100 ألف ليرة، و200 ألف ليرة للقطاع النقابي والسلك الدبلوماسي إضافة إلى جهات القطاع المهني ومالكي كامل البناء.

وحددت المحافظة في قرارها، 300 ألف ليرة بدل إشغال لجهات القطاع الخدمي من شركات ومشاف وبنوك وغيرها بشرط أن يتم إرفاق سجل تجاري للفعاليات التي تتطلب ذلك.

ووصل بدل إشغال موقف السيارة الواحدة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات إلى 500 ألف ليرة.

ونص قرار المحافظة ان ثمن شاخصة موقف خاص أو شاخصة ممنوع الوقوف يبلغ 25 ألف ليرة، وثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص 20 مسماراً أو بالدهان الطرقي بـ15 ألف ليرة، في حين يبلغ ثمن لصاقة موقف /р/ وصل إلى 15 ألف ليرة، وثمن الجهاز الكهربائي لحجز موقف اختياري بسعر 75 ألف ليرة.

وذكر القرار أنه في حالة طلب ترميم الموقف بإحدى المواد اللازمة لحجز الموقف الخاص فإن القيمة تستوفى ذاتها، على أن تتم عملية الاستيفاء بدءاً من تاريخ موافقة المحافظة على التخصيص لجميع الفعاليات.

وكانت محافظة دمشق رفعت في الـ2015 بدل إشغال موقف السيارة الواحدة لجهات القطاع العام إلى 40 ألف ليرة سنوياً بدلاً من 25 ألف ليرة، إضافة إلى زيادة بدل الإشغال لموقف السيرة الواحدة للجهات الخاصة حتى80 ألف ليرة سنوياً بدلاً عن 50 ألف ليرة.

أما بالنسبة لبدل الخدمة الشهري للمركبات التي تنطلق من مراكز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق إلى باقي المحافظات، فتم تعديلها الى 4 آلاف ليرة لكل من البولمان المنطلق إلى كل من الرقة واللاذقية والحسكة ودير الزور، و3 آلاف ليرة للميكروباص البولمان والباص شبه البولمان ، و 2500 ليرة للفانات، و2750 ليرة للباص العادي، و2000 ليرة للسرفيس، و500 ليرة لسيارة التكسي المنطلقة إلى جميع المحافظات.

كما حدد القرار البدل الشهري بـ 3500 ليرة لباص البولمان المنطلق إلى كل من طرطوس وحمص وإدلب، وبـ 2500 ليرة لباص شبه البولمان، وبـ 2000 ليرة للفانات والباص العادي، وبـ1500 ليرة للسرافيس، ولبولمانات درعا والسويداء 2750 ليرة، ولبولمانات القنيطرة وريف دمشق 2250 ليرة.

كذلك رفعت المحافظة بدل الخدمة الشهري للمركبات التي تنطلق إلى الدول العربية، محددة بدل الخدمة للبولمانات المتجهة إلى لبنان والاردن بـ5 آلاف ليرة، و2000 ليرة للفانات، وبين 750 – 1000 ليرة لسيارات التكسي.

في حين يتراوح بدل الخدمة الشهري للبولمانات المتجهة إلى كل من السعودية ودول الخليج وليبيا وتركيا، بين 5-7 آلاف حسب نوع البولمان.

وشمل القرار السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل أكثر من سنتين، حيث تم رفع المبلغ المالي المستوفى منها، من 50 ألفاً إلى 75 ألفاً في حال عودتها إلى العمل، إضافة إلى بدل الخدمة والغرامات المتراكمة خلال سنوات الانقطاع.

وتعاني مدينة دمشق ازدحاماً شديداً، ونقص في المواقف نسبة إلى عدد المركبات المتواجدة، خاصة بعد موجة النزوح التي جاءت نتيجة الأحداث في البلاد.