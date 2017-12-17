أطلقت "آبل" تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها، يحمل الرقم iOS 11.2.1، وبات متاحاً للتحميل من قبل مستخدمي أجهزة الشركة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن التحديث الجديد جاء لحل بعض المشاكل الموجودة في حزمة HomeKit، التي لم يعالجها التحديث الأخير، ويعيد صلاحيات التحكم بأجهزة المنزل الذكي المتصلة عبر الانترنت من خلال الحزمة ذاتها.

وقامت "آبل" بتعطيل صلاحيات التحكم بأجهزة المنزل الذي عبر الحزمة الأسبوع الماضي، بسبب بعض المشاكل، التي جاءت اثر ثغرة أمنية.