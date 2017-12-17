syria-news.com
syria-news.comi
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
"فيسبوك" تضيف فلاتر ومؤثرات الواقع المعزز إلى "مسنجر"
علوم وتكنولوجيا

جلبت "فيسبوك" خصائصاً جديدة لتطبيق "مسنجر"، عبر إضافة الكثير من المؤثرات والفلاتر بتتقنية الواقع المعزز.


وبحسب " theverge"، فإن الفلاتر الجديدة ستظهر عند فتح تطبيق الكاميرا لإلتقاط صورة أو تسجيل فيديو مع امكانية التحكم بالبعد والتقريب والحجم والمكان وغيرها من أمور.

 

وتضم الميزة حالياً، تصاميم D 3 لعدة رموز مثل القلب مع كلمات مثل miss you تظهر على شكل فقاعة وبضع أقنعة الشخصيات فقط .

 

وأتاحت "فيسبوك" منصة AR Studio التي توفر هذه الخصائص للمطورين، بهدف تعزيز تجربة الواقع المعزز وتقديم مؤثرات وفلاتر جديدة في المستقبل القريب .

سيريانيوز
2017-12-17 22:11:10
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق