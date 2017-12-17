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"فيسبوك" تضيف فلاتر ومؤثرات الواقع المعزز إلى "مسنجر"
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علوم وتكنولوجيا
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جلبت
"فيسبوك" خصائصاً جديدة لتطبيق "مسنجر"، عبر إضافة الكثير من المؤثرات والفلاتر
بتتقنية الواقع المعزز.
وبحسب " theverge"، فإن الفلاتر الجديدة ستظهر عند فتح تطبيق الكاميرا لإلتقاط
صورة أو تسجيل فيديو مع امكانية التحكم بالبعد والتقريب والحجم والمكان وغيرها
من أمور.
وتضم الميزة حالياً، تصاميم D 3 لعدة رموز مثل القلب مع كلمات مثل miss you تظهر
على شكل فقاعة وبضع أقنعة الشخصيات فقط .
وأتاحت "فيسبوك" منصة AR Studio التي توفر هذه الخصائص للمطورين، بهدف تعزيز
تجربة الواقع المعزز وتقديم مؤثرات وفلاتر جديدة في المستقبل القريب .
سيريانيوز
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2017-12-17 22:11:10
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