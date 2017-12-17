جلبت "فيسبوك" خصائصاً جديدة لتطبيق "مسنجر"، عبر إضافة الكثير من المؤثرات والفلاتر بتتقنية الواقع المعزز.

وبحسب " theverge"، فإن الفلاتر الجديدة ستظهر عند فتح تطبيق الكاميرا لإلتقاط صورة أو تسجيل فيديو مع امكانية التحكم بالبعد والتقريب والحجم والمكان وغيرها من أمور.

وتضم الميزة حالياً، تصاميم D 3 لعدة رموز مثل القلب مع كلمات مثل miss you تظهر على شكل فقاعة وبضع أقنعة الشخصيات فقط .

وأتاحت "فيسبوك" منصة AR Studio التي توفر هذه الخصائص للمطورين، بهدف تعزيز تجربة الواقع المعزز وتقديم مؤثرات وفلاتر جديدة في المستقبل القريب .

سيريانيوز