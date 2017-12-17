عبر تشاماث باليهابيتيا، أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة "فيسبوك" عن ندمه لابتكار الشبكة الاجتماعية، وقال "أعتقد أننا أوجدنا أدوات تمزق النسيج الاجتماعي"، وتابع "فيسبوك يبيعنا الأوهام".

وأضاف المدير الذي كان نائب قسم نمو المستخدمين في الشركة في الفترة بين عامي 2007 و2011، خلال محاضرة في جامعة ستانفورد الأميركية، إنه توقف عن استعمال "فيسبوك"، كما منع أولاده من استعماله أيضاً.

وقال "ننظم حياتنا حول هذا الشعور الوهمي (الإعجاب)، لأننا نحصل على مكافأة قصيرة الأمد عبر هذه الإشارات، القلوب والإعجاب والمتابعة. نحن نخلط ذلك مع الحقيقة، على الرغم من أن الأمر وهمي ويترك فراغاً وشرخاً أكبر في العلاقات".

من جهتها، ردت "فيسبوك" على تصريحات باليهابيتيا، معتبرة أن صاحب الادعاء هذا بعيد عن الشركة منذ 6 سنوات، وقالت في بيان: "عندما كان تشاماث في فيسبوك كنا نركز على بناء خبرات تواصل اجتماعي جديدة كان عمل الشركة مختلفاً تماماً".

وتابع البيان "المسؤوليات زادت مع نمو الشركة، وقمنا بالكثير من العمل والأبحاث مع خبراء وأكاديميين من الخارج لنفهم تأثيرات خدماتنا على الصالح العام. ونحن نستخدم ذلك لتطوير منتجنا".