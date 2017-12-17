أضافت "مايكروسوفت" ميزات للبحث الذكي إلى محرك بحثها Bing، عبر دعم المحرك بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات أكثر دقة للمستخدمين.

وبحسب "اليوم السابع"، فإن Bing سيقوم بالتحقق من إجاباته من خلال عدة مواقع، وليس واحداً فقط، وفي الحالات التي يوجد فيها منظوران صحيحان، سيتم تجميعهما وإظهارهما في أعلى صفحة البحث، وعندما يكون هناك أكثر من طريقة واحدة للإجابة على سؤال ما، سيتم تقديم طريقة عرض جديدة للأجوبة.

وسيقوم فريق Bing بإضافة تشبيهات أو مقارنات لجعل المعلومات المقدمة أسهل للفهم، لخفض عدد المرات التى يقرأ فيها الناس نتائج متعددة دون الحصول على إجابة واضحة.

وأتاحت "مايكروسوفت" إمكانيات جديدة للبحث عن الصور في محرك Bing، والتي ستتيح للمستخدمين البحث في الصور أو الأشياء داخل الصور.