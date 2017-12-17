أتاحت "تويتر" رسمياً، نشر عدة تغريدات متسلسلة دفعة واحدة تحت بعضها البعض لتنظيم الحوار بشكل أفضل، بعد فترة من الاختبار.

ويمكن استخدام الخاصية الجديدة، عبر الضغط على زر + لإضافة تغريدة جديدة بعد كتابة التغريدة الأولى، وهكذا بعد الإنتهاء من إضافة كل التغريدات، يتم الضغط على زر Tweet All لنشرها جميعاً دفعة واحدة كتغريدات متسلسلة، بعد تحديث تطبيق "تويتر".

وتظهر للمتابعين تغريدة واحدة أو اثنتين على التايم لاين، وهناك رابط بضغطه يتم التوسيع وعرض كل التغريدات تحت بعضها بشكل مرتب وواضح.

وبدأت "تويتر" باختبار هذه الميزة قبل شهرين والآن أصبحت متاحة رسمياً للجميع تدريجياً، ويمكن استخدامها في حال لم تكفي المساحة الأطول للتغريدة الواحدة بعد أن زادت عدد محارفها إلى 280.

سيريانيوز