مني ميلان بخسارته الثانية في أربع مباريات خاضها بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق جنارو غاتوزو بسقوطه الكبير على أرض هيلاس فيرونا 0-3، الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واعاد فيرونا ضيفه اللومباردي الى واقعه المرير، وأكد أن الفوز الأول الذي حققه غاتوزو مع الفريق في المرحلة السابقة ضد بولونيا (2-1) لم يكن نقطة بداية جديدة، بل أن شيئا لم يتغير بعد التخلي عن المدرب السابق فينتشنزو مونتيلا في 27 تشرين الثاني.



وكان غاتوزو استهل مهمته خلفا لمونتيلا بتعادل مخيب في الدوري المحلي أمام بينيفينتو الوافد الجديد الى الدرجة الاولى وصاحب المركز الاخير 2-2 في مباراة كان النادي اللومبادري متقدما خلالها حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل حارس الفريق المنافس البرتو برينيولي هدف التعادل، ثم خسر الثانية ضد رييكا الكرواتي (0-2) في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



وبعدما فرض سيطرته الميدانية دون ان ينجح في الوصول الى الشباك، أنهى ميلان الشوط الأول متخلفا بهدف سجله أنطونيو كاراتشولو في الدقيقة 24 من كرة رأسية ارتدت الى الشباك من العارضة وظهر الحارس جانلويجي دوناروما الذي يواجه ضغطا كبيرا من مشجعي الفريق بعد تجدد الحديث عن امكان انتقاله ليوفنتوس.



وعقدت مهمة ميلان في الدقيقة 55 عندما اهتزت شباكه مجددا بهدف لمويز كين بعد تمريرة من البديل البرازيلي دانيال بيسا الذي وجه الضربة القاضية للاعبي غاتوزو باضافة الهدف الثالث في الدقيقة 77 اثر هجمة مرتدة وتمريرة من رومولو سوزا.



وأكمل ميلان الذي مني بهزيمته السابعة وتجمد رصيده عند 24 نقطة، الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه الإسباني خيسوس سوسو (90+1).



وتأتي الخسارة القاسية لميلان الذي أنفق مالكوه الصينيون مبالغ طائلة هذا الصيف من أجل محاولة اعادته لمكانته بين الكبار، بعد يومين على قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم برفض طلب بطل دوري ابطال اوروبا 7 مرات لإبرام "اتفاق طوعي" حول اللعب النظيف.