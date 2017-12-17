ارتقى ليفربول إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد اكتساحه مضيفه بورنموث برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف تشلسي الثالث، ونقطة أمام أرسنال الخامس.



وبدأ ليفربول المباراة مهاجماً وحصل على فرصة مبكرة للتسجيل عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي سدد ركلة حرة من الجهة اليمنى للمنطقة فارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة الحادية عشرة.



ولم يتأخر كوتينيو في افتتاح التسجيل حين سار بالكرة واخترق المنطقة متخطياً أكثر من لاعب قبل أن يسددها في الزاوية اليمنى بعد تسع دقائق.



وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 26 عبر الكرواتي ديان لوفرين إثر كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى حضرها البرازيلي فيرمينو فوضعها الأول برأسه في الشباك.



وأعاد القائم الأيمن لمرمى ليفربول كرة هدف لجرمان ديفوي قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق إثر انطلاقة مرتدة.



وسنحت الفرصة للمهاجم المصري المتألق محمد صلاح لوضع بصمته حين تابع كرة من مسافة قريبة لكن الحارس نجح بإبعادها قبل دقيقتين من نهاية الشوط.



لكن صلاح نجح بخطف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع حين اخترق المنطقة من الجهة اليمنى وحاور مدافعين قبل أن يتابع كرة بيسراه استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.



ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز، متقدماً بفارق هدفين أمام رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل هدفين السبت في مرمى توتنهام، ومهاجم الأخير هاري كاين.



وسجل فيرمينو الهدف الرابع لفريقه حين تابع برأسه كرة من مواطنه كوتينيو من الجهة اليسرى في الشباك (66).