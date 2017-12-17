صعد يوفنتوس إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه بولونيا 3-0، الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة.

واستفاد يوفنتوس من خسارة انتر ميلان المتصدّر السابق يوم السبت أمام ضيفه اودينيزي 1-3.



ويبتعد يوفنتوس (41) بنقطة واحدة عن نابولي (42) المتصدّر الحالي.



افتتح يوفنتوس سجّل أهدافه في الدقيقة 27 من ركلة حرة نفذها البوسني ميراليم بيانيتش، ليضيف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليعزز بعدها الفرنسي بليز ماتويدي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 64.