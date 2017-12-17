فرض التعادل الإيجابي (4/4)، نفسه على لقاء هانوفر مع ضيفه باير ليفركوزن، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بفارق خمس نقاط أمام هانوفر، صاحب المركز العاشر.



وبادر جوليان براندت بالتسجيل لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 11، غير أن إيلاس بيبو أدرك التعادل سريعا لهانوفر في الدقيقة 12.



وأضاف نيكلاس فولكروج الهدف الثاني لهانوفر في الدقيقة 21، لكن الفريق المضيف لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أحرز أدمير محمدي هدف التعادل لليفركوزن، في الدقيقة 25.



وأعاد فيلكس كلاوس التقدم لهانوفر مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 45، لكن ليفركوزن انتفض خلال الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله الهدفين الثالث والرابع، عن طريق لاعبه ليون بايلي، في الدقيقتين 47 و67.



وبينما كانت المباراة في طريقها لفوز ليفركوزن، أحرز جوليان كورب هدف التعادل لهانوفر، قبل النهاية بسبع دقائق.