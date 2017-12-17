عاد مانشستر يونايتد الفارق مع جاره مانشستر سيتي المتصدر إلى 11 نقطة بعد فوزه الصعب على ضيفه المتواضع وست بروميتش ألبيون 2-1 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.

ورفع يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفضل هدفي البلجيكي روميلو لوكاكو وجيسي لينغارد، فأبقى فرصته بالتالي قائمة في المنافسة على اللقب الذي يبدو غريمه سيتي أقرب المرشحين لنيله هذا الموسم.



وكان سيتي اكتسح توتنهام 4-1 السبت في مباراة قمة.



وبقي وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام سوانسي سيتي الأخير.



ولم ترق المباراة إلى المستوى المطلوب من الطرفين وشهدت أفضلية ميدانية لمانشستر بإشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الشوط الأول، ووست بروميتش في نصف الساعة الأخير.



وبعد سلسلة من المحاولات غير الخطرة، افتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 26 إثر كرة مرتدة من دفاع وست بروميتش حضرها الإسباني خوان ماتا إلى الجهة اليسرى ومررها ماركوس راشفورد أمام المرمى فارتقى لها المهاجم روميلو لوكاكو ووضعها برأسه ببراعة في الزاوية اليسرى للمرمى بعيداً عن متناول الحارس.



وأضاف صاحب الأرض الهدف الثاني بعد كرة وصلت إلى جيسي لينغارد فسددها من خارج المنطقة فاصطدمت بالمدافع المصري أحمد حجازي وغيرت اتجاهها لتستقر في وسط الشباك (35).



وحاول وست بروميتش في بداية الشوط الثاني تقليص الفارق على الأقل وسط تراجع لاعبي مانشستر، لكنه لم يشكل خطورة تذكر على المرمى، في حين حصل فريق "الشياطين الحمر" على بعض الفرص الخجولة منها واحدة لراشفورد الذي سدد كرة مرت قريبة من القائم الأيسر (58).



وضغط وست بروميتش في الدقائق الأخيرة، ونجح في التسجيل في الدقيقة 77 إثر كرة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى أحدثت دربكة أمام المرمى وتهيأت أمام غاريث باري فوضعها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.



وأفلت مرمى المضيف من هدف في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع بعد هجمة مرتدة وصلت الكرة على إثرها إلى لوكاكو الذي اخترق من الجهة اليمنى وسددها قوية مرت قريبة من القائم الأيمن.