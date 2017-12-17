قال الكرملين، يوم الأحد، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب والمخابرات المركزية الأمريكية، لتقديم معلومات ساهمت باحباط هجوم ارهابي في أراضيها.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن الكرملين قوله إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليشكره على معلومات ساعدت روسيا على إحباط هجوم إرهابي في سان بطرسبرغ".

وتابع الكرملين ان "المعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) سمحت للأجهزة الأمنية الروسية بمنع هجوم كان يستهدف كاتدرائية كازانسكي في مدينة سان بطرسبرج، ثاني كبرى المدن الروسية، وإلقاء القبض على مدبريه".

و "قال بوتين في مكالمته الهاتفية مع ترامب إن روسيا ستنبه السلطات الأمريكية إذا تلقت أي معلومات عن أي هجوم يجري التخطيط لتنفيذه في الولايات المتحدة" بحسب الكرملين.

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية قبل يومين عن ضبط خلية إرهابية تضم سبعة إرهابيين منتمين إلى تنظيم "داعش"، وهم كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة اعتداءات في 16 كانون الأول، وأقر أحدهم بأنه كان يخطط لتنفيذ تفجير في كاتدرائية سيدة قازان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وصادرت أجهزة الأمن كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة والمطبوعات الدعائية المتطرفة.

سيريانيوز