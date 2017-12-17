نشرة جديدة.. تواصل ارتفاع اسعار اغلب الخضار وثبات في الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم السبت, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الجزر والليمون انخفاضا بالسعر, مقابل ارتفاع سعر البندورة والبطاطا والباذنجان والخيار والبصل والزهرة واللفت والفليفلة ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان اسعار اغلب الاصناف سجلت ثباتا ماعدا الكريفون والذي سجل ارتفاع بالسعر, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-12-17 12:27:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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