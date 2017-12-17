أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن بلاده ستفتح قريبا سفارتها في القدس الشرقية عاصمة فلسطين.

وقال اردوغان في كلمة ألقاها في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية قره مان جنوبي البلاد، "سبق وأعلنّا أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحاليا يمثل قنصليتنا العامة فيها سفير، ولكن إن شاء الله اقترب اليوم الذي سنفتتح فيه بشكل رسمي سفارة إلى جانب القنصلية".

وقال رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، يوم السبت، إن قنصلية بلاده العامة في القدس تقوم حاليا بمهمة سفارة فعلية لدى دولة فلسطين.

وأثار اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، حالة من الغضب العربي والاسلامي، وسط تحذيرات وقلق دولي.

سيريانيوز