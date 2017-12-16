أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, يوم السبت, إصابة 5 أشخاص في قطاع غزة إثر تجدد للمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، في بيان، نشرته وكالة (سبوتنيك) الروسية أن "الجيش الإسرائيلي أصاب خمسة فلسطينيين وصفت جراحهم بالمتوسطة".

وأضاف البيان أنه " أصيب 20 متظاهرا آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع جرى علاجهم ميدانيا".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد بحث في وقت سابق من يوم السبت، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تداعيات قرار ترامب بشأن القدس والمخاطر التي قد تواجها.

ولقي ,يوم الجمعة, أربعة فلسطينيين حتفهم وأصيب 160 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مستمرة للأسبوع الثاني على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وشهد قطاع غزة كل ليلة تقريبا قيام نشطاء فلسطينيين بإطلاق صواريخ صوب إسرائيل لكنها لم تتسبب في سقوط ضحايا, وقتلت غارات جوية شنتها إسرائيل، ردا على ذلك، اثنين من أعضاء حماس.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياُ, يوم الأربعاء الماضي, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, ووجه الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس,وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

وشهدت عدة مدن وعواصم في عدد من الدول العربية مظاهرات غاضبة احتجاجاً على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة الامريكية للمدينة.

وكان البيان الختامي لقمة منظمة "التعاون الإسلامي"، أعلن يوم الأربعاء الماضي, الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول القدس.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.

سيريانيوز