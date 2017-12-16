مانشستر سيتي يغرد وحيداً بصدارة البطولة الانكليزية ويمزق شباك توتنهام برباعية اخبار الرياضة شارك

أثبت مانشستر سيتي بأنه يسير بثبات نحو التتويج بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز باكتساحه السبت ضيفه توتنهام 4-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة مبتعداً مؤقتاً بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يلعب غداً ضد وست بروميتش ألبيون، وتشيلسي.



ولم يتمكن أي من فرق المقدمة في الوقوف في وجه مانشستر سيتي، فسقط ليفربول أمامه صفر-5، وتشيلسي صفر-1، وأرسنال 1-3، ومانشستر يونايتد 1-2. كما حقق انتصارات ساحقة على ستوك سيتي 7-2، وواتفورد 6-صفر، وسوانسي سيتي 4-صفر. وحده إيفرتون نجح في انتزاع نقطة منه هذا الموسم في المرحلة الثانية بتعادله معه 1-1.



والفوز هو السادس عشر لسيتي ليعزّز رقمه القياسي من الانتصارات المتتالية والتي كان حققها بفوزه على سوانسي سيتي منتصف الأسبوع.



أمّا توتنهام الذي كان يمنّي النفس بالمنافسة على اللقب بعد اقترابه من ذلك في الموسمين الماضيين، فتراجع إلى المركز السابع وبدأ يواجه صراعاً كبيراً لاحتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وافتتح السيتيزينس التسجيل بواسطة لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان الذي انسلّ وسط مجموعة من مدافعي توتنهام وسدّد كرة رأسية تلقاها من ركلة ركنية (14).



وأضاف الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الثاني بتسديدة صاروخية فشل حارس مرمى توتنهام الفرنسي هوغو لوريس في التصدي لها (70).



وبعد أن أضاع البديل البرازيلي غابريال جيزوس ركلة جزاء سدّدها في العارضة، أضاف رحيم ستيرلينغ الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و90، قبل أن يردّ توتنهام بهدف شرفي عن طريق صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن. سيريانيوز 2017-12-16 19:20:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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