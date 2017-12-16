قاد المهاجم البرازيلي نيمار العائد إلى صفوف فريقه بعد غياب مباراتين، باريس سان جيرمان إلى فوز سهل على مضيفه رين 4-1 بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد فريق العاصمة الفرنسية فارق النقاط التسع الذي كان يفصله عن منافسه المباشر موناكو بعد فوز الأخير الساحق على سانت إتيان برباعية نظيفة أمس الجمعة.



وكان نيمار غاب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه أمام ليل 3-1 بداعي الإيقاف في الدوري المحلي وضد ستراسبورغ (4-2) في كأس الرابطة لسفره اضطراريا إلى البرازيل بسبب ظروف عائلية.



وكان نيمار المحرك الأساسي لهجمات فريقه ونجح في تسجيل الهدف الأول عندما تلقى تمريرة عرضية من كيليان مبابي فلم يجد أي صعوبة في إيداعها الشباك (4).



ثم سرعان ما ردّ نيمار الجميل لزميله بتمريرة مماثلة لكن من الجهة اليسرى ليتابعها مبابي داخل الشباك (17).



وردّ رين عبر الكونغولي فيرمين موبيلي ندومبي مطلع الشوط الثاني (53)، لكن أموره تعقدت في إدراك التعادل بعد طرد قائده بنجامان أندري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (64).



واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف منافسه ومرّر نيمار كرة متقنة باتجاه الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي وقّع الهدف الثالث (75).

وعزّز كافاني بالتالي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين بـ18 هدفا متقدما بفارق 4 أهداف عن مهاجم موناكو الكولومبي رداميل فالكاو.



واستغل نيمار تمريرة عرضية لمبابي ليسجل الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه.

وفي نهاية المباراة طرد الحكم مدافع سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي لعرقلته أحد لاعبي رين داخل المنطقة واحتسب ركلة جزاء لمصلحة الأخير لكن الدولي التونسي وهبي الخزري أهدرها.