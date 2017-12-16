غرّد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة خارج السرب بفوزه المثير والثمين على مضيفه شتوتغارت 1-صفر السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى مهاجمه الدولي توماس مولر، بديل الفرنسي كورنتان توليسو، حيث سجل الهدف الوحيد بعد 14 دقيقة من نزوله من تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس رون-روبرت تسيلر (79).



وكاد مدافع بايرن ميونيخ السابق هولغر بادشتوبر يدرك التعادل في الدقيقة 89 بضربة رأسية بيد أنّ الحارس زفن أولريخ أبعدها إلى ركنية لم تثمر.



وحصل شتوتغارت على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد إثر تعرض سانتياغو اسكاسيبار لضربة من المدافع نيكلاس شوله فانبرى لها الكونغولي شادراك أكولو بيمناه لكنّ الحارس أولريخ تصدى لها قبل أن يشتتها جيروم بواتنغ إلى ركنية ومن ثم أطلق الحكم الصافرة النهائية.



وهو الفوز الثالث عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم والرابع على التوالي فعزّز موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة ووسع الفارق إلى 11 نقطة عن مطارده المباشر شالكه الذي أفلت من الخسارة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت وخرج متعادلاً 2-2.



وتنتظر بايرن مباراة قمة مع غريمه بوروسيا دورتموند في 20 كانون الأول في ثمن نهائي الكأس المحلية.



من جانبه، أفلت شالكه من الخسارة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت وانتزع منه تعادلاً ثميناً 2-2.



وعزّز شالكه موقعه في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بيد أنه بات مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز لايبزيغ الوصيف الموسم الماضي (28 نقطة) على ضيفه هرتا برلين غداً في ختام المرحلة.



أمّا بوروسيا دورتموند فقد عانى الأمرين لتحقيق فوزه الأول على أرضه منذ تغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ 6-1 في 23 أيلول الماضي، ليصبح ثالثاً مؤقتاً برصيد 28 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن لايبزيغ وبنقطة عن باير ليفركوزن، هاذان الأخيران اللذان يخوضان مباراتيهما غداً أمام كل من هرتا برلين وهانوفر توالياً.



ولم تكن حال فيردر بريمن أفضل من أينتراخت فرانكفورت وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه ماينتس 2-2 بعدما تقدم بثنائية نظيفة.



وانتزع أوغسبورغ تعادلاً مثيراً من ضيفه فرايبورغ 3-3.



وحقق كولن فوزه الأول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله كريستيان كليمنز في الدقيقة 67.