نابولي يستعيد الصدارة وخسارة اولى لانتر ميلان بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

عاد نابولي لصدارة الدوري الإيطالي السبت فيما انهزم انتر لأول مرة هذا الموسم وذلك ضمن مواجهات المرحلة السابعة عشرة.

واستعاد نابولي الصدارة بفوزه على مضيفه تورينو 3-1 كما عاد إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات بينها اثنتان في الدوري بعد خسارته أمام يوفنتوس صفر-1 وفيينورد روتردام الهولندي 1-2 في دوري أبطال أوروبا وتعادله مع فيورنتينا سلبياً.



وحسم نابولي الساعي إلى لقبه الأول في الكالتشيو منذ 1990، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب على تسجيلها السنغالي كاليدو كوليبالي (4) والبولندي بيوتر زيلينسكي (25) والسلوفاكي ماريك هامسيك (30).



وعادل هامسيك الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في عدد الأهداف بألوان نابولي الإيطالي في مختلف المسابقات رافعاً رصيده إلى 115 هدفاً.



وكان مارادونا الهداف التاريخي للفريق الجنوبي بتسجيله 115 هدفاً في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها إلى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990.



وانضم هامسيك إلى نابولي صيف 2007 عندما كان عمره 20 عاماً. وبعد 10 أعوام بات قائداً للفريق وأحد أبرز عناصره الأساسية وهدافه التاريخي في 477 مباراة حتى الآن.



ألحق أودينيزي الخسارة الأولى بإنتر ميلان هذا الموسم عندما تغلب عليه 3-1 في عقر داره ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو. سيريانيوز 2017-12-16 18:57:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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