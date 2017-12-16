تغلب تشيلسي على ضيفه ساوثمبتون 1-صفر وحذا حذوه أرسنال بفوزه على نيوكاسل بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على ملعب ستامفورد بريدج، حقق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث.



وعلى الرغم من فرض تشيلسي لسيطرة شبه كاملة على مجريات الشوط الأول، فإنه انتظر حتى الوقت بدل الضائع منه ليفتتح التسجيل عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني ماركوس ألونسو بذكاء بيسراه داخل مرمى الحارس الفارع الطول فريزر فورستر.



وسنحت فرص عدة لتشيلسي لإضافة الهدف الثاني وتحديدا عن طريق سيسك فابريغاس من دون أن ينجح في ذلك، في الوقت الذي اعتمد ساوثمبتون على الهجمات المرتدة لكن من دون جدوى.



وعلى ملعب الإمارات في شمال لندن، استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد سلسلة من ثلاث مباريات (خسر واحدة وتعادل في اثنتين) ليتغلب على ضيفه نيوكاسل بهدف وحيد سجله صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة (23).



وسقط واتفورد سقوطا كبيرا على ملعبه أمام هادرسفيلد 1-4 في مباراة أكملها كل فريق بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجم الأول تروي ديني (33) ولاعب الثاني جوناثان هوغ (61).



وسجل الكونغولي إلياس كاشونغا (6) والأسترالي آرون موي (23 و89 من ركلة جزاء) والبلجيكي لوران دوبواتر (50) أهداف الفائز، وعبداللاي دوكوريه (68) هدف الخاسر.



وتعادل برايتون مع بيرنلي سلبا.



وسقط ستوك سيتي سقوطا كبيرا أمام وست هام بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها قائده مارك نوبل (19 من ركلة جزاء) والنمساوي ماركو أرناتوفيتش (75) والسنغالي ديافرا ساكو (86) ليتابع الفريق صحوته بإشراف مدربه الجديد ديفيد مويز.