أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني, يوم السبت, عن ضرورة إجراء انتخابات كحل ملائم للأزمة السياسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق.

واضاف البارزاني أثناء اجتماع عقده مع مسؤولين وبرلمانيين وسياسيين وكوادر حزبه في منطقة بادينان, أنه "ينبغي الاستمرار في مراعاة توازن المسؤوليات والحقوق لجميع المكونات والأديان في الإقليم كما هو عليه الآن".

وتنحى مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان لفترة طويلة بسبب الأزمة وسعت حكومة الإقليم التي يقودها الآن ابن شقيقه نيجيرفان إلى التفاوض لإنهاء المواجهة مع بغداد.

واشار البارزاني إلى ان الاستفتاء على انفصال الإقليم الذي أجري في 25 أيلول المنصرم "كان تنفيذا لإيصال رسالة حق وعدالة".

وصوت الأكراد بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن العراق في الاستفتاء في تحد للحكومة المركزية في بغداد وفي خطوة أثارت قلق تركيا وإيران المجاورتين اللتين تضمان أقليات كردية على أراضيهما.

وردت الحكومة العراقية بالسيطرة على مدينة كركوك التي كانت بيد الأكراد ومناطق أخرى متنازع عليها مع كردستان.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكما بأن الاستفتاء غير دستوري ونتائجه ملغاة, فيما اعلنت حكومة كردستان العراق احترامها لهذا الحكم.

سيريانيوز