رونالدو يقود ريال مدريد لتتويج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه اخبار الرياضة شارك

توّج ريال مدريد الإسباني اليوم السبت بلقب كأس العالم للأندية – الإمارات 2017 للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على غريميو البرازيلي 1-صفر.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.



وعقب تتويجه باللقب الثالث، توّج بلقبين سنتي 2014 و2016، عادل ريال مدريد رقم منافسه وغريمه برشلونة الذي توّج بذات البطولة سنوات 2009 و2011 و2015.



استحوذ ريال مدريد على الكرة أمام جريميو، طوال الـ20 دقيقة الأولى، واستطاع رونالدو تهديد مرمى البرازيليين، في الدقيقة 16، لكن جاءت تسديدته بجوار القائم الأيمن.



لم يجد وسط ملعب الميرينجي أي مخرج من الضغط الشديد، الذي قام به جريميو، ما أدى إلى عدم ظهور إيسكو كثيرا، وعجزه عن صناعة أي فرص خطيرة، للثنائي الهجومي.



وأضاع كريستيانو فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول، بعدما تباطأ في تسديدة الكرة، من تمريرة لبنزيما.



لم يتغير الحال مع بداية الشوط الثاني، واستمر ريال مدريد في امتلاك الكرة، في ظل إغلاق جريميو لجميع المنافذ.



وكاد الكرواتي لوكا مودريتش أن يسجل هدفًا رائعًا، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن القائم الأيمن تصدى لها.



وتمكن رونالدو من تسجيل هدف الريال الوحيد، في الدقيقة 52، من ضربة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء.



واصل "الدون" تألقه، وأحرز هدفًا آخر، في الدقيقة 54، لكن الحكم المساعد رفض احتسابه، بسبب تسلل كريم بنزيما. سيريانيوز 2017-12-16 18:38:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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