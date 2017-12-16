أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم السبت, ان وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان الوضع في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن بيان للخارجية الروسية ان "المكالمة الهاتفية جرت بين الوزيرين في 14 كانون الأول".

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الوزيرين في وقت انتهت مفاوضات جنيف 8 في 14 الجاري ,والتي عقدت على مرحلتين , بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية اممية, حيث فشلت بالتوصل لاي اتفاق او نتيجة.

وكانت فرنسا اتهمت امس الحكومة السورية بأنها لا تفعل شيئا من أجل التوصل لاتفاق سلام مع المعارضة , وقالت إنها ترتكب "جرائم جماعية" في منطقة الغوطة الشرقية, في حين حملت موسكو المعارضة السورية مسؤولية فشل المفاوضات.

وتجري مساعي روسية وفرنسية لتسوية الازمة السورية حيث تعمل موسكو بالتعاون مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة .

كما تسعى فرنسا لإنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.