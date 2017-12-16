مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة غرب القاهرة أخبار العالم شارك

تحطمت طائرة تدريب مدنية , يوم الجمعة, في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة، ما أدى إلى مقتل 3 كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران إلياس صادق قوله إن "عطلاً فنياً سبب سقوطها خلال طلعة تدريبية". وكان على متن الطائرة المدينة والتي تحطمت مدرب ومتدربين اثنين. وطائرة التدريب من طراز بيتش كرافت- بارون 58 ، وسقطت أثناء قيامها بجولة تدريبية ،شمال بحيرة قارون، وهى المنطقة المخصصة للتدريب. سيريانيوز

2017-12-16 08:06:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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