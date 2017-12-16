اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, يوم الجمعة, ان عملية التسوية السورية من خلال إجراء مفاوضات السلام بمدينة جنيف تتطلب وقتاً.

ونقلت وكالة (تاس) عن ماتيس قوله, أمام الصحفيين, ان "إجراء المحادثات حول التسوية السورية في جنيف يعد هدفا رئيسا بالنسبة لواشنطن، وتحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا".

وفشلت مفاوضات جنيف 8 والتي انتهت يوم الخميس, وعقدت على مرحلتين, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية اممية, بالتوصل لاي اتفاق او نتيجة, حيث وصف المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا هذه الجولة بـ"فرصة مهدرة"، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

وعن محاربة تنظيم "داعش", اشار ماتيس الى ان التنظيم "يهزم في سوريا لكت الحرب ضده لم تنته بعد ولم تتم تصفيته نهائياً".

واشار ماتيس الى ان "القوات الحكومية السورية والروس يهاجمون عناصر التنظيم من جهة نهر الفرات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن, يوم الثلاثاء, انه بلاده حققت الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, بعد ساعات على إعلان مماثل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولاتنوي واشنطن سحب قواتها من سوريا، رغم اتخاذ موسكو قرارا حول سحب قواتها من هناك، مؤكدا ضرورة "مواصلة مكافحة الإرهابيين" في العراق وسوريا.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, أبرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.