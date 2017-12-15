التقى رئيس الأركان العامة التركي خلوصي أكار، نظيره الروسي الفريق أول فاليري غيراسيموف، يوم الجمعة, في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن اللقاء جرى في مقر هيئة الأركان في أنقرة, دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونشرت الأركان العامة صورا تظهر للقاء الذي جمع قائدي أركان البلدين.

ويأتي ذلك بعد يوم على اجتماع كلاً من رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ونظيره العراقي عثمان الغانمي، وقائد القوات الأمريكية في أوروبا كوتيس سكاباروتي، وقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي جوزيف فوتيل في العاصمة التركية أنقرة, لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق.