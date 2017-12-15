قال مسؤولون في قطاع الصحة, يوم الجمعة, أن القوات الإسرائيلية أصابت أكثر من 40 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال احتجاجات دخلت أسبوعها الثاني ضد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ونقل وكالة (رويترز) عن جنود بالشرطة الإسرائيلية ,قولهم أنهم أطلقوا النار على رجل قرب مدينة رام الله بعد أن طعن أحدهم.

وقال مصورون من "رويترز" شاهدوا الفلسطيني المصاب وهو يسقط على الأرض إنه كان ممسكا بسكين صغير ويضع ما بدا وكأنه حزام ناسف.

بدورهم ,قال مسؤولون في قطاع الصحة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا بطلقات في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب 38 فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل, ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع إلى انتفاضة ضد إسرائيل احتجاجا على القرار الذي أصدره ترامب في السادس من كانون الأول الجاري.

من جهته, قال الجيش الإسرائيلي أن نحو 2500 فلسطيني شاركوا في أعمال عنف في الضفة الغربية أحرقوا خلالها إطارات سيارات ودفعوها نحو القوات ورشقوا الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة, مضيفا أن القوات اتخذت إجراءات لتفريق المحتجين.

ووقعت أحداث مشابهة على الحدود مع قطاع غزة الذي تظاهر فيه نحو 3500 فلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي "خلال أعمال العنف أطلق جنود جيش الدفاع بشكل انتقائي النار نحو مثيري الشغب الرئيسيين ".

وشهد قطاع غزة كل ليلة تقريبا قيام نشطاء فلسطينيين بإطلاق صواريخ صوب إسرائيل لكنها لم تتسبب في سقوط ضحايا. وقتلت غارات جوية شنتها إسرائيل، ردا على ذلك، اثنين من أعضاء حماس.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياُ, يوم الأربعاء الماضي, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, ووجه الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس,وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

وشهدت عدة مدن وعواصم في عدد من الدول العربية مظاهرات غاضبة احتجاجاً على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة الامريكية للمدينة.

وكان البيان الختامي لقمة منظمة "التعاون الإسلامي"، أعلن يوم الأربعاء الماضي, الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول القدس.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.

سيريانيوز