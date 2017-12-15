وقع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يوم الجمعة على مشروع مرسوم لإجراء انتخابات برلمانية يوم السادس من أيار المقبل

وأفاد بيان صادر عن من مكتب وزير الداخلية أنه "تم التوقيع على مشروع المرسوم من قبل المشنوق وأنه سيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 22 و28 نيسان".

ومدد البرلمان تفويضه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في 2009 فيما كان من المفترض أن تكون فترة ولاية من أربعة أعوام.

أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع في حزيران الماضي مشروع قانون الانتخابات وفي المشروع أُقر التمديد التقني لمجلس النواب إلى الحادي والعشرين من أيار المقبل 2018.

سيريانيوز