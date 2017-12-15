تفتتح رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد، يوم الجمعة، اعلى خط قطارات معلق في العالم من أحد منتجعات جبال الألب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم السكك الحديدية إيفان شتاينر قوله "بعد 14 عاما من التخطيط والتشييد يشعر الجميع بالفخر بهذا القطار".

و كلف المشروع 52 مليون فرنك سويسري (52.6 مليون دولار)، ويمتد الخط من شفيتس إلى قرية ستوس الجبلية التي تقع على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر في وسط سويسرا.





وتعدل العربات التي تأخذ شكل البرميل من وضعية أرضياتها بحيث يتمكن الركاب من البقاء في وضع مستقيم حتى وهي تتجه صوب مرتفعات الألب الشاهقة.





ويبدأ القطار رحلاته للجمهور يوم الأحد وسيقطع رحلة تمتد 1738 مترا على ارتفاع يصل إلى 743 مترا بسرعة تصل إلى عشرة أمتار في الثانية.

وكانت سويسرا افتتحت في تموز الماضي، أطول جسر معلق في العالم للمشاة تحت اسم "يوروبابرويك"، أي "جسر أوروبا"، حيث يسمح الجسر للزوار بممارسة رياضة المشي والعبور على مسار يطل على جبل "ماترهورن" ضمن سلسلة جبال الألب الأوروبي.

سيريانيوز