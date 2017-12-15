أعلنت تركيا، يوم الجمعة، عزمها البدء بمبادرات بالأمم المتحدة، لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.

ونقلت (رويترز) عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله ان "بلاده ستبدأ مبادرات بالأمم المتحدة لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف أردوغان " تركيا ستسعى أولا لإبطال الخطوة في مجلس الأمن، وإن فشلت ستحاول هذا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكانت تركيا استضافت قبل يومين، قمة طارئة لمنظمة الدول الاسلامية، أكد بيانها الختامي على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ورفض أردوغان قرار ترامب بشأن القدس، واعتبره انتهاكاً للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الأول الجاري، بأن القدس عاصمة لإسرائيل, وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

سيريانيوز