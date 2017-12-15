اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن التطورات الموضوعية في سوريا تمهد لحوار سياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله خلال كلمة له في مجلس الاتحاد الروسي، "إننا ندعو لوحدة المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بعيدا عن المعايير المزدوجة".

واشار الوزير الروسي إلى أن "الغرب يحاول فرض هيمنته ويمارس الضغط والابتزاز بحق خصومه."

ويأتي تصريح لافروف، تأكيداً لما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، من ان دحر الإرهابيين في سوريا يفتح أبوابا أمام التسوية السياسية في هذه البلاد وانبعاثها بعد الحرب فيها.

وانتهت يوم الخميس جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية السورية غير المباشرة في جنيف دون تحقيق هدفه المتعلق بالعملية التفاوضية، في حين من المنتظر عقد جولة جديدة من محادثات استانا بشأن سوريا في 21 و22 الجاري، تزامناً مع استمرار روسيا السعي لعقد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي بأوسع تمثيل.

سيريانيوز