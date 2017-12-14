ابتعد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه الصعب على ضيفه كولن الأخير 1-0 في المرحلة السادسة عشرة.

ويدين بايرن بفوزه إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، معززاً صدارته لترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا، وبفارق ثلاثة أهداف عن الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (مهاجم بوروسيا دورتموند).



ورفع بايرن رصيده إلى 38 نقطة، مقابل 29 لشالكه الذي ارتقى إلى المركز الثاني بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3-2 الأربعاء أيضاً.



وكان بايرن ضمن في المرحلة السابقة لقب بطل الشتاء المعنوي، وهو سيخوض مباراته الأخيرة ضد شتوتغارت في المرحلة المقبلة قبل العطلة الشتوية التقليدية.



ويتوقف الدوري الألماني بعد المرحلة المقبلة حتى 12 كانون الثاني المقبل.



ويحارب الفريق البافاري أيضاً على جبهة دوري أبطال أوروبا المتوج به خمس مرات، وهو يملك فرصة الذهاب بعيداً في البطولة بعد أن أوقعته قرعة ثمن النهائي في مواجهة سهلة نسبياً ضد بشكتاش التركي في فبراير المقبل.



وفي المباراة الثانية، استفاد شالكه من تعثر لايبزيغ وصيف الموسم الماضي بالتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 1-1 الثلاثاء، ليقتنص منه المركز الثاني بفوزه على أوغسبورغ 3-2.



وسجل الأرجنتيني فرانكو دي سانتو (44) والنمسوي غويدو بورغشتالر (47) ودانيال كاليغاري (83 من ركلة جزاء) لشالكه، وكايوبي (64) ومايكل غريغوريتش (79 من ركلة جزاء) لأوغسبورغ.



ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة، متقدما بفارق نقطة أمام لايبزيغ الذي تراجع إلى المركز الثالث.