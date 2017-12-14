المان سيتي يكتسح سوانزي ويحقق رقماً قياسياً بعدد الانتصارات في البطولة الانكليزية اخبار الرياضة شارك

اكتسح مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم مستضيفه سوانسي برباعية نظيفة، وذلك في المرحلة 17 من المسابقة، محققاً الفوز 15 توالياً.

مانشستر سيتي حقق رقماً قياسياً على صعيد الدوري الإنكليزي بوصوله إلى هذا الكم من الفوز في المباريات المتتالية متخطياً رقم أرسنال 14 مباراة.



وأصبح رصيد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا 49 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد سوانسي عند النقطة 12 في المركز الأخير.



وبدوره استعاد مانشستر يونايتد توازنه عقب خسارته أمام جاره سيتي في المرحلة الماضية وحقق فوزاً هاماً على ضيفه بورنموث بهدف دون رد .



وعلى ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وجاء فوز أصحاب الأرض بفضل هدف في الدقيقة 26، سجله البلجيكي روميلو لوكاكو الذي فك صيامه عن التهديف لأربع مباريات متتالية فرفع رصيده إلى 9 اهداف في الدوري، و14 من أصل 25 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم بقميص فريقه الجديد.



ورفع يونايتد رصيده من النقاط بذلك إلى 38 نقطة منفرداً بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام تشيلسي حامل اللقب والذي فاز على هيدرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز 14 . سيريانيوز 2017-12-14 19:14:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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