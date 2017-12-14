ليفربول يسقط بفخ التعادل مجدداً وتوتنهام يخطف المركز الرابع بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

انتهت مباراة ليفربول وضيفه وست بروميتش على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب أنفيلد في إطار المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس بعد فوز توتنهام على برايتون بهدفين دون رد فرفع الفريق اللندني رصيده من النقاط إلى 31 نقطة متقدماً بفارق الأهداف أمام الريدز علماً بأن بيرنلي مفاجأة الموسم يتساوى مع الفريقين في نفس الرصيد ويحتل المركز السادس..



وواصل ليفربول عروضه المهتزة على صعيد الدوري المحلي إذ سقط بذلك في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره للمرة الثانية على التوالي وكانت الأولى أمام إيفرتون الأحد الماضي (1-1) في ديربي الميرسيسايد..



والتعادل هو السابع لليفربول مقابل 8 انتصارات وخسارتين وهي ثاني مباراة تنتهي بالتعادل السلبي لليفربول بعد التعادل بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر يونايتد في المرحلة الثامنة من المسابقة.



وواصل توتنهام صحوته بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي، بعد سلسلة من أربع مباريات متتالية دون فوز، وذلك بتغلبه على ضيفه برايتون بهدفين سجلهما الإيفواري سيرج أورييه في الدقيقة 40 والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 88.



واستفاد توتنهام من تعثر ليفربول وآرسنال مجدداً بتعادل الأول على ارضه مع وست بروميتش البيون والثاني خارج قواعده مع جاره وست هام بنتيجة واحدة صفر-صفر، لإزاحتهما والصعود الى المركز الرابع.



ورفع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رصيده إلى 31 نقطة وأصبح رابعاً أمام ليفربول وبيرنلي بفارق الأهداف، وآرسنال بفارق نقطة.



من جهته عاد إيفرتون من ملعب نيوكاسل بالفوز 1-صفر بفضل واين روني (27). سيريانيوز 2017-12-14 18:47:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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