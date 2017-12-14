ميلان يتأهل على حساب فيرونا ويصطدم بجاره الانتر بربع نهائي كأس إيطاليا اخبار الرياضة شارك

فاز ميلان على هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة ليضرب موعداً مع غريمه انتر في ربع نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم.

وسجل أهداف ميلان الذي استعان بغاتوزو بدلاً من فينتشنزو مونتيلا، الاسباني خيسوس سوسو (22) واليسيو رومانيولي (30) وباتريك كوتروني (55).



وسيتواجه ميلان الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو، يوم 27 المقبل في ربع النهائي مع جاره اللدود انتر الذي تأهل الثلاثاء بفوزه الصعب جداً على بوردينوني من الدرجة الثالثة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي.



كما بلغ فيورنتينا الدور ذاته بفوزه القاتل على ضيفه سمبدوريا 3-2 على ملعب "ارتيميو فرانكي" في مباراة سجلت خلالها ثلاث ركلات جزاء.



ويدين فيورنتينا الذي توج بلقب المسابقة للمرة الأخيرة عام 2001، بتأهله إلى الفرنسي جوردان فيريتو، اذ سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي استهله فريقه بشكل مثالي بعد افتتاحه التسجيل منذ الدقيقة الثانية عبر السنغالي كوما بابكر.



ودخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 39 بواسطة الباراغوياني ادغار باريتو، لكن فيريتو أعاد فيورنتينا الى المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يعيد الأوروغوياني غاستون راميريز اللقاء إلى نقطة الصفر بادراكه التعادل من ركلة جزاء أيضاً (77).



وكانت ركلة الجزاء الثالثة والأخيرة حاسمة في تحديد هوية الفائز ونفذت في الدقيقة الأخيرة عبر فيريتو الذي وضع فريقه في مواجهة الفائز من لقاء الخميس بين لاتسيو وضيفه تشيتاديلا من الدرجة الثانية.



ويستكمل دور الـ16 الأسبوع المقبل بمباريات نابولي وأودينيزي الثلاثاء، وأتالانتا مع ساسوولو وروما مع تورينو ويوفنتوس مع جنوى الأربعاء. سيريانيوز 2017-12-14 18:33:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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