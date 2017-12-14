باريس سان جيرمان يثأر من ستراسبورغ برباعية ويبلغ ربع نهائي كأس فرنسا اخبار الرياضة شارك

بلغ باريس سان جيرمان حامل اللقب ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على مستضيفه ستراسبورغ 4-2 في دور الـ 16.

سجل يوان سالمييه (12 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني آنخل دي ماريا (25) والبرازيلي داني ألفيش (62) والألماني يوليان دراكسلر (78) لسان جيرمان، وجيريمي غريم (36) وجيريمي بلاياك (88) لستراسبورغ.



وكان ستراسبورغ ألحق بباريس سان جرمان الخسارة الأولى هذا الموسم في المرحلة قبل الماضية من الدوري (2-1)، ثم سقط الفريق الباريسي للمرة الثانية أمام بايرن ميونيخ الالماني 1-3 في دوري أبطال أوروبا لكنه كان ضامناً تأهله إلى ثمن النهائي حيث أوقعته القرعة بمواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.



وخرج ليون ومرسيليا ثاني ورابع الدوري من دور الـ 16 بخسارة الأول أمام مونبلييه 1-3، والثاني أمام رين 3-4 بركلات الترجيح اثر تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2 الأربعاء.



ويشغل ليون المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بفارق الاهداف امام موناكو الثالث وبطل الموسم الماضي، ومرسيليا الرابع.



كما فاز اميان على تور بهدفين لباشيبو كويتا (16) وايمانويل بورغو (45) مقابل هدف لدانيال مانسيني (90). سيريانيوز 2017-12-14 18:38:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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