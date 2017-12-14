قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس, إن دحر الإرهابيين في سوريا يفتح أبوابا أمام التسوية السياسية في هذه البلاد وانبعاثها بعد الحرب فيها.

وقال بوتين، في مراسم حفل بمناسبة عيد أبطال الوطن، إن "العسكريين الروس في سوريا عملوا بشجاعة وانضباط ومهنية عالية"، معتبرا أنهم "نفذوا المهمات، التي تم وضعها أمامهم".

وأوضح بوتين أنهم "تمكنوا، بالتعاون مع الجيش السوري، من دحر أكبر مجموعة منظمة للإرهابيين"، في إشارة إلى تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

وتابع بوتين "هذا الأمر يفتح الآن بابا نحو الطريق إلى التسوية السياسية للنزاع السوري، وإلى انبعاث البلاد، لكي يتمكن مئات آلاف الناس من العودة إلى الحياة السلمية".

وقال رئيس وفد النظام في محادثات جنيف بشار الجعفري في تصريحات صحفية عقب لقائه المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا في وقت سابق اليوم إننا ناقشنا بإسهاب السلة الرابعة باعتبار أن محاربة الإرهاب هي المدخل لبقية المناقشات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم 6 الجاري ، التحرير الكامل لأراضي سوريا من مسلحي "داعش" .

وأمر بوتين، خلال زيارة خاطفة قام بها 11 الجاري إلى قاعدة حميميم بسحب القوات الروسية من سوريا، معلنا عن احتفاظ بلاده بقاعدتيها الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس إلى أجل غير مسمى.