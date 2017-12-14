اجتمع يوم الخميس كل من رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ونظيره العراقي عثمان الغانمي، وقائد القوات الأمريكية في أوروبا كوتيس سكاباروتي، وقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي جوزيف فوتيل في العاصمة التركية انقرة.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية بأن الاجتماع انعقد في مقر رئاسة الأركان بأنقرة، وبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول، أيضًا، التدابير اللازمة لمكافحة المنظمات الإرهابية.

وكان بيان للأركان التركية على موقعها الرسمي، قال أن الاجتماع مخطط له مسبقًا وعقد في مقر الأركان بالعاصمة أنقرة, مضيفا أن المجتمعين سيبحثون قضايا أمنية متعلقة بالمنطقة.

وأجرى رئيسي اركان التركي والعراقي محادثات في أنقرة في اواخر ايلول الماضي حيث تم بحث اخر التطورات في المنطقة.