صدق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي الخميس على لائحة تخفيض أسعار لأكثر من 8 آلاف سلعة من مختلف السلع والمواد الاستهلاكية أعدتها السورية للتجارة.

و تضمنت اللائحة, بحسب القرار, تخفيض 1550 صنفا من المواد الغذائية بنسبة تراوحت ما بين 10 و40 % حسب نوعية وصنف المادة و836 صنفا من الألبسة والبياضات بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 % و3269 صنفا من الأدوات المنزلية و289 صنفا من المواد التحويلية و988 صنفا من الأدوات الكهربائية بنسبة 15 % و1204 أصناف من المنظفات بنسبة 25 %.

وقال الغربي أنه" سيتم تقييم الأسعار كل أسبوعين حسب حركة الأسعار بالسوق", مؤكداً أن "هذه التخفيضات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الناجمة عن تداعيات الحرب الظالمة التي تشن على سورية والإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار والمقاطعة الاقتصادية والعمل بشتى الوسائل والطرق لتفعيل حركة الأسواق من خلال تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي وتوسيع حركة التبادل التجاري وعملية التصدير والاستيراد والاستثمار على قاعدة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخذت مؤخرا الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار نحو 25 مادة استراتيجية بنسب تتراوح بين 10و15 % وذلك بعد أن أصدرت خلال الشهرين الماضيين عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من الحلاوة والطحينة والسكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.