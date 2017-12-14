واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الخميس, انخفاضه, مسجلاً 422 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 426 ليرة للمبيع، و 422 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 430 ليرة للمبيع، و 425 ليرة للشراء.